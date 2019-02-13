"От унижения до угроз": продюсер группы Kazka ответил на обвинения в плагиате

Продюсер утверждает, что Зарицкая эмоционально переживает атаку хейтеров / Фото: Instagram/kazka.band

Продюсер известной украинской группы Kazka Юрий Никитин заявил, что против музыкантов намеренно организовали компрометирующую кампанию, посыпались обвинения в отсутствии таланта и плагиате.

"Вот уже несколько месяцев нам приходится иметь дело со спланированной атакой, организованной против группы Kazka: Дюссельдорф, истории с блоггерами, заказные дизлайки, сотни ботов в комментариях, даже цветок в клипе стал поводом для травли", - написал Никитин в Instagram.

Никитин вспомнил историю, когда в СМИ началась травля после загадочного появления хита "Плакала" в афишах российской Песни года в Германии. Однако музыканты тогда информацию опровергли и в мероприятии принимать участие не планировали.

"Дошла очередь и до песни "Плакала". Предсказуемо! Разочарую. В песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, доступ к которой есть у всех продюсеров в мире. И это не является сенсацией", - ответил продюсер на обвинения в плагиате.

По словам Никитина, атака на группу является тщательно спланированной акцией. Он заверил, что намерен защищать интересы своих подопечных. Никитин добавил, что нападки хейтеров всегда очень близко к сердцу принимает солистка Александра Зарицкая.

"Ежедневно Саша — под ударом и в соцсетях, и в реальной жизни — от унизительных шуток до угроз в её адрес. Я не позволю обижать талантливую, ранимую, искреннюю Сашу никому — ни завистникам, ни конкурентам, ни журналистам, ни организаторам этой кампании по черному пиару", - подытожил продюсер.

Напомним, в песне "Плакала" известной украинской группы Kazka нашли сходство с мелодией трека, записанного три года назад.

Ранее солистку группы Kazka расстроила критика хейтеров.