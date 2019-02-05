"Нет сил это терпеть!": солистку группы Kazka расстроила критика хейтеров

Зарицкая эмоционально восприняла критику после успеха хита "Плакала" / Фото: Instagram/kazka.band

Солистка известной украинской группы Kazka Александра Зарицкая близко к сердцу восприняла недовольство слушателей песней "Apart", которую коллектив накануне презентовал для участия в национальном отборе на Евровидение-2019.

"Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани! Kazka – за справедливость, за честную игру. Я не робот, а живой человек. Не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям и выберут ли нас представлять Украину в Израиле. Я лишь знаю, что несмотря ни на что останусь человеком честным и открытым", - написала Зарицкая в Instagram.

Певица добавила, что не умеет давать отпор нападкам, которые посыпались на группу после презентации песни. Участие в нацотборе на Евровидение она считает важным шагом, а композицией "Apart" хочет продемонстрировать веру в настоящую любовь.

"Я не умею метко ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах. Я не борец в социальных сетях! Просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немного вселить в людей веру в настоящую любовь", - написала Зарицкая.

/ Фото: Instagram/kazka.band

Напомним, группа Kazka в YouTubе опубликовала песню "Apart", с которой коллектив будет принимать участие в национальном отборе на Евровидение. Однако пользователи в комментариях обвинили музыкантов в звездной болезни, раскритиковали вокал и назвали песню скучной.