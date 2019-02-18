"Прям помолодела": Наталья Могилевская удивила сеть сменой имиджа

Певица решилась остричь волосы.
Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская покорила фанатов новым имиджем
Снимок га котором исполнительница запечатлена с новой стрижкой в розовом платье с пайетками и цветами в руках, она разместила на своей странице в Instagram,
"Весна - новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие? Жду вас 5 марта на Весеннем концерте в Киеве!", - поделилась артистка.
Поклонники отметили, что артистке идет любая стрижка, и такое обновление ей к лицу.
"Шикарно выглядите! Так держать!", "Вам шикарно с такой стрижкой!", "Наталия, Вы все молодеете и хорошеете, как душой, так и телом!", "Аааа, прям помолодели на 15 лет", - писали юзеры.
Ранее Наталья Могилевская позировала в ярком наряде.