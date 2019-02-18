"Прям помолодела": Наталья Могилевская удивила сеть сменой имиджа

Наталья Могилевская сменила прическу / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская покорила фанатов новым имиджем

Снимок га котором исполнительница запечатлена с новой стрижкой в розовом платье с пайетками и цветами в руках, она разместила на своей странице в Instagram,

"Весна - новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие? Жду вас 5 марта на Весеннем концерте в Киеве!", - поделилась артистка.

Поклонники отметили, что артистке идет любая стрижка, и такое обновление ей к лицу.

"Шикарно выглядите! Так держать!", "Вам шикарно с такой стрижкой!", "Наталия, Вы все молодеете и хорошеете, как душой, так и телом!", "Аааа, прям помолодели на 15 лет", - писали юзеры.

Наталья Могилевская показала новую стрижку / https://www.instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Ранее Наталья Могилевская позировала в ярком наряде.