Надя Дорофеева лишилась ребенка: певица и ее муж жестко отреагировали на слухи

Владимир Дантес написал, что хочет разбить лицо выдумщику.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и ее муж певец и ведущий Владимир Дантес отреагировали на новость одного из интернет-порталов о неудачной беременности певицы.
СМИ сообщили, что якобы после свадьбы в 2015 году певица забеременела, но случился выкидыш.
Пара отреагировала на такую новость на своей странице в Instagram в Insta Stories.
"Ребята! Ну это трэш уже конечно!", - написала певица.
"Очень хочется разбить людям лицо, но с улыбкой", - добавил Дантес.
К слову, после таких слов звездной пары портал удалил новость.
Ранее Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности.