Надя Дорофеева лишилась ребенка: певица и ее муж жестко отреагировали на слухи

Дорофеева и Дантес отреагировали на сплетни о ребенке / https://www.instagram.com/vladimirdantes/

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и ее муж певец и ведущий Владимир Дантес отреагировали на новость одного из интернет-порталов о неудачной беременности певицы.

СМИ сообщили, что якобы после свадьбы в 2015 году певица забеременела, но случился выкидыш.

Пара отреагировала на такую новость на своей странице в Instagram в Insta Stories.

"Ребята! Ну это трэш уже конечно!", - написала певица.

"Очень хочется разбить людям лицо, но с улыбкой", - добавил Дантес.

К слову, после таких слов звездной пары портал удалил новость.

Ранее Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности.