"Женщина, встающая в позы перед оккупантами": Аркадий Бабченко возмутился певицей Maruv

Певица Maruv / Facebook/Maruv

Журналист Аркадий Бабченко возмутился победой певицы Maruv в национальном отборе Украины на Евровидение-2019 в Израиле.

"Просто потрясающе, какое количество человек не понимает, почему это бл*дство", - написал Бабченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, его совершенно не волнует, сколько сантиметров попы певицы видно из-под её одежды.

"А что касается чулков... Ну, если людям нормально, чтобы их представляла певица в образе все той же украинской доступной девчули, которая во время войны приезжает в метрополию и раздвигает там ноги, как на этом фотосете с концерта в Мурманске (фейсбук, это фотографии с официальной страницы Марув, её бань, не меня) - то это дело людей", - отметил журналист.

Читайте такжеКонцерты Maruv в России: Ганапольский предложил радикальное решение вопросаБабченко подчеркнул, что для него "вопрос совсем не в чулочках и трусиках", а в том, где именно, кому именно и в какой именно период жизни своей страны их показывать.

"Если вы считаете, что женщина, встающая в позы перед оккупантами со смартфонами - и есть сегодняшний образ Украины, который надо представлять миру - ну, что я могу поделать...", - резюмировал журналист.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Напомним, ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны "Общественного телевидения" на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.