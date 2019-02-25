"Женщина, встающая в позы перед оккупантами": Аркадий Бабченко возмутился певицей Maruv

Журналист возмутился концертами певицы в России.
Журналист Аркадий Бабченко возмутился победой певицы Maruv в национальном отборе Украины на Евровидение-2019 в Израиле.
"Просто потрясающе, какое количество человек не понимает, почему это бл*дство", - написал Бабченко на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, его совершенно не волнует, сколько сантиметров попы певицы видно из-под её одежды.
"А что касается чулков... Ну, если людям нормально, чтобы их представляла певица в образе все той же украинской доступной девчули, которая во время войны приезжает в метрополию и раздвигает там ноги, как на этом фотосете с концерта в Мурманске (фейсбук, это фотографии с официальной страницы Марув, её бань, не меня) - то это дело людей", - отметил журналист.
Читайте такжеКонцерты Maruv в России: Ганапольский предложил радикальное решение вопросаБабченко подчеркнул, что для него "вопрос совсем не в чулочках и трусиках", а в том, где именно, кому именно и в какой именно период жизни своей страны их показывать.
"Если вы считаете, что женщина, встающая в позы перед оккупантами со смартфонами - и есть сегодняшний образ Украины, который надо представлять миру - ну, что я могу поделать...", - резюмировал журналист.
Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.
Напомним, ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны "Общественного телевидения" на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.