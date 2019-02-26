Новый имидж: эпатажная Кончита Вурст обрила голову

Знаменитый трансгендер все чаще примеряет мужские образы.
Австрийский певец Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, который одержал победу на Евровидении в 2014 году, начал часто проводить эксперименты со своим имиджем.
"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется сейчас, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", - сообщает Вурст в Instagram.
Несмотря на то, что образ бородатой женщины принес Вурст популярность, в последнее время австрийский андрогин чаще предстает перед камерами в мужских нарядах.
На днях скандальный трансгендер решил кардинально сменить имидж, представ перед камерами вовсе без волос. Артист полностью побрил голову, оставив лишь черную бороду.
Напомним, ранее Вурст неожиданно для всех призналась, что на протяжении многих лет живет с ВИЧ. Такое вынужденное признание Вурст сделала из-за угроз бывшего парня.