Новый имидж: эпатажная Кончита Вурст обрила голову

Вурст рассталась с длинными волосами / Фото: Inatagram/conchitawurst

Австрийский певец Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, который одержал победу на Евровидении в 2014 году, начал часто проводить эксперименты со своим имиджем.

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется сейчас, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", - сообщает Вурст в Instagram.

Несмотря на то, что образ бородатой женщины принес Вурст популярность, в последнее время австрийский андрогин чаще предстает перед камерами в мужских нарядах.

На днях скандальный трансгендер решил кардинально сменить имидж, представ перед камерами вовсе без волос. Артист полностью побрил голову, оставив лишь черную бороду.

/ Фото: Inatagram/conchitawurst

/ Фото: Inatagram/conchitawurst

Напомним, ранее Вурст неожиданно для всех призналась, что на протяжении многих лет живет с ВИЧ. Такое вынужденное признание Вурст сделала из-за угроз бывшего парня.