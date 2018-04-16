Кончита Вурст призналась, что у нее ВИЧ

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст неожиданно для всех призналась, что на протяжении многих лет живет с ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

Такое вынужденное признание Вурст сделала из-за угроз бывшего парня, сообщается в Instagram знаменитости.

"Сегодня пришел тот день, когда пришло время избавиться от дамоклова меча всей моей жизни: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший бойфренд угрожает мне, что расскажет об этом общественности, и я не дам никому права пугать меня и влиять на мою жизнь в будущем", - сообщила она поклонникам.

Агент артистки Рене Берто подтвердил подлинность этой записи австрийской газете Der Standart.

Публикация от conchita (@conchitawurst) 15 Апр 2018 в 12:01 PDT

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