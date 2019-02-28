"Когда услышал, что Maruv не едет на Евровидение": Melovin шокировал сеть кардинальной сменой имиджа

Меловин удивил поклонников сменой имиджа / https://www.instagram.com/melovin_official/

Украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin (Константин Бочаров) удивил своих поклонников сменой имиджа.

Артист на своей странице в Instagram выложил фото, на котором он позирует с новым цветом прически. Свои черные волосы он покрасил в седой цвет и разделил их пробором на две части.

Меловинаторы тут же расхвалили новый образ, но признались, что для них такая смена образа кумира стала неожиданной.

"Брежнев на минималках", "Мел поседел", "Тебе идет, я просто немного в шоке, это было неожиданно", "Теперь ты дедушка на стиле", "Когда услышал, что Maruv не едет на Евровидение и поседел", - писали поклонники.

Меловин показал новый образ / https://www.instagram.com/melovin_official/

Ранее песня Melovin на нацотборе на Евровидение сорвала бурные овации.