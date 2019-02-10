Песня Melovin на нацотборе на Евровидение сорвала бурные овации

Melovin новой песней сорвал аплодисменты зрителей / Фото: Instagram/eurovision.ua

Известный украинский певец Melovin, который в 2018 году представлял Украину на конкурсе Евровидение, выступил в качестве приглашенной звезды на первом эфире национального отбора.

Накануне выступления исполнитель сознался, что боялся выходить на сцену, опасаясь критики зрителей.

"Ответственность бешеная. Я боялся хейтеров, что больше не буду заниматься музыкой. Увидел людей, там много фанатов, которые просто аплодировали. Я понял, что меня здесь ждут", - рассказал он.

Melovin добавил, что после Евровидения-2018 у него произошел всплеск карьеры, его концерты собирают тысячи зрителей, однако вновь возвращаться на сцену нацотбора ему было страшно.

В рамках конкурса Melovin выступил с песней "З тобою, зі мною, і годі". Исполнитель пояснил, что посвятил композицию близким людям, которые не покидают в сложные жизненные моменты. После его выступления зал взорвался бурными овациями, и публика тепло приветствовала певца.

Напомним, по результатам голосования жюри и зрителей, в финал, который состоится 23 февраля, прошли: Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, и Yuko с песней Galyna Gyliala.

Также участники после презентации своих номеров участники вынуждены были в прямом эфире ответить на вопросы ведущего Сергея Притулы и объяснить мотив своих гастролей в России.