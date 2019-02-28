"Вас Одесса порвет!!!": радикалы грозят срывом концертов Жванецкого в Одессе и Киеве из-за "провокации х-ло" Путина

Радикалы грозят срывом концертов Жванецкого в Одессе и Киеве / segodnya.ua

Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко пригрозил сорвать концерты народного артиста Украины сатирика Михаила Жванецкого, которые тот планирует провести в Киеве и Одессе 16 и 21 марта.

Поводом послужила новость о том, что президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством".

"Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию. И либо организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, либо они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев", – написал Стерненко у себя в Facebook.

Читайте такжеЗеленскому запретили концерт в ВинницеВ качестве еще одного варианта – при котором концерт не будет сорван – он готов рассмотреть публичный отказ Жванецкого от награды с обязательным официальным заявлением артиста, что аннексия Крыма Россией является неприемлемой.

Стоит отметить, что большинство пользователей в комментариях к посту не оценили пыл радикала. Люди пишут: "А, может, он не получил эту награду? А вариант, что х-ло ради провокации этот указ и выдало, не рассматривается?", "Вас за Жванецкого Одесса порвет!!! Вы видимо вообще не понимаете в каком городе живете!!!".

Также в комментариях пишут: "Оставьте Жванецкого в покое. Сергей, это не серьезно. Проблем больше нет у нас?", "Из-за таких, как Стерненко, люди не хотят говорить на украинском, что бы не выглядеть нациками. Лично мои знакомые именно так и говорят. Вас еще не сделали родители, а Жванецкий был ГЕНИЕМ. Вас не будет и про Вас забудут, как про страшный сон. А он будет жить! І поважати будуть його! А Вас – НІ! Бо Ви позор для України. Шлимазл" и т.п.

Ранее в Одессе исчез памятник любимому коту Жванецкого. Правоохранители сообщают, что скульптуру похитили.