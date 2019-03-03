"Прости, мама": дочь Веры Брежневой шокировала кардинальной сменой имиджа

Соня Киперман перекрасилась в брюнетку / https://www.instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Киперман, дочь известной певицы Веры Брежневой, удивила подписчиков кардинальной сменой образа.

На своей странице в Instagram 17-летняя Соня показала снимок, на котором красавица позирует с новым цветом волос - юная блондинка стала жгучей брюнеткой.

"Перемены… Прости, мама", - подписала фото девушка.

Поклонники признались, что Соне такой цвет волос даже больше идет, и расхвалили за эксперименты.

"Очень даже подходит", "Так лучше. Очень идет", "Эксперименты с цветом волос в юности-это супер правильно! Тогда после 30-ти уже точно будешь знать какой "твой" цвет", "Ждем комментарий от мамы в стиле "убью", - писали юзеры.

Сама певица отреагировала на подпись и фото сменившей образ дочери смайлами – видимо, артистка вовсе не злится на Соню.

Брежнева с юмором отреагировала на подпись дочери / https://www.instagram.com/sonyaxkiperman/

Ранее Соня Киперман покорила сеть фото в купальнике.