Названы баснословные цифры гонораров Maruv в России

Певице пришлось бы заплатить за участие в Евровидение России за отказ от запланированных гастролей / https://www.instagram.com/maruvofficial/

Украинская певица и победительница нацотбора на конкурс Евровидение 2019 Maruv, которая отказалась представлять Украину в Израиле, берет высокие гонорары за свои выступления в России.

Комсомольская правда опубликовала расценки гонораров певицы в городах РФ.

Информацию предоставил Игорь Ковалев, директор концертного агентства Киарт, который давно и успешно выступает прокатчиком артистов и работал с Maruv.

"Российский и украинский рынки отличаются друг от друга, хотя бы тем, что население России больше, а значит, гастрольных возможностей у артистов больше. Разные у наших стран и экономики. Поэтому гонорары в России значительно выше, чем на Украине. В нашей стране Maruv получила определенную популярность. Она выступает в больших клубах, а таких заведений у нас немало в крупных городах. Плюс нарочито сексуальный образ артистки и ее танцовщиц пользуется популярностью на корпоративных и частных мероприятиях, где гонорары еще больше. Я могу предположить, что они у Maruv есть каждый месяц, и лишиться гастролей и частных концертов в нашей стране - это лишить себя огромной части заработка", - заявил Ковалев.

Читайте такжеПесня Maruv имела все шансы стать хитом Евровидения-2019 - The New York TimesТак, за выступление Maruv в клубе организаторам необходимо будет заплатить 40 000 рублей или 6 000 долларов. Корпоратив с участием певицы обойдется в 10 000 долларов.

"Несмотря на то, что ее песни хорошо продаются на цифровых носителях, я сильно сомневаюсь, что она сможет компенсировать отказ от нашей страны за счет этих денег, а также гастролей в Белоруссии и Молдавии. А даст ли Евровидение такую популярность, чтобы ее стали приглашать на гастроли в Европу, тоже большой вопрос", - отметил Ковалев.

Как известно, на 6 апреля у Maruv запланированы гастроли в московском концертном зале Известия-холл и билеты на мероприятие уже раскуплены. Отказ от выступления из-за украинского Евровидения мог стоить команде Maruv колоссальных убытков за выплату неустойки.

Ранее Maruv пояснила отказ от Евровидения-2019.