Жене экс-водителя Волочковой после скандала с балериной понадобилась скорая

11 марта 2019, 00:27

Женщина решила выяснить отношения, но не рассчитала свои силы.

Джигурда, Волочкова
Джигурда пришел поддержать Волочкову в конфликте с экс-водителем / instagram.com/instadzhigurda

Во время записи передачи Новые русские сенсации после завязавшейся драки на балерину Анастасию Волочкову набросилась жена ее водителя Александра Скиртача София.

Как сообщает НТВ, после потасовки беременной Софии Скиртач стало плохо и ей в студию вызвали скорую помощь.

Скандал произошел в связи с тем, что Волочкова и ее бывший водитель впервые встретились после двух лет негласной войны.  Ранее Скиртач обвинил Волочкову в сексуальных домогательствах, а балерина заявила, что водитель занимался воровством. Суд присудил Скиртачу три года условного срока и полгода он провел в тюрьме.

"Она тварь тварью. За что она меня посадила, она хоть это сама понимает?" – заявил экс-водитель.

Скиртач и Волочкова впервые встретились в студии после скандала и тюремного срока. Балерину пришел поддержать актер Никита Джигурда, а водителя – его беременная супруга София.

Все эти ушаты грязи, чушь и ересь из уст моего шофера по имени Скиртач - всего лишь месть человека, которого изобличило правосудие. Представить только, человек отработал шофером у меня всего год, до того момента, как было раскрыто его мошенничество, воровство и стяжательство, а рассказывает такие небылицы и сказки, как-будто прожил со мной минимум лет 15... Он "знает всё", что происходило в моих домах, в моих квартирах, в моих постелях, создается впечатление, что и свечку они с женой держали у моих ног. Я понимаю, что это его месть за полгода в сизо, видимо, не сладко ему там пришлось, что грозил перед камерой отомстить. Так успокоился бы, его осудила и в сизо сажала не я, а следствие. И суд признал его виновным, а он считает, что и судья не права и приняла неправильное решение. Так неправильным было пожалеть, этого человека, как многодетного отца, просто он спрятался за спины детей, (кинув и их же), и дать условно, а не фактически. И учитывая это обстоятельство, этот мой экс-шофер плюет в лицо этому самому следствию, потому что вместо того, чтобы отбывать наказание, исправить что-то в своем мироощущении, перестать разводить, кидать и обманывать людей, он возомнил себя телезвездой. И его работой стал еженедельный обзвон журналистов с "новым-старым компроматом и новыми знаниями на меня". В отличие от этой семейки, я не собираюсь с ними как-то разбираться вне правового поля. Его женушку я знать не знаю и видела мельком лишь 1 раз, и боюсь, что даже не узнаю в толпе. Все претензии я высказываю открыто и только к своему бывшему водителю. А для всех хочу отметить, всегда отстаивала и впредь буду отстаивать свою правоту только в правовом поле, что сделала и на этот раз. На Скиртача подано заявление за клевету и он должен будет за это ответить. Он думал, что появится в студии один и ему дадут трибуну обливания меня грязью. А появление меня, адвоката и Никиты @instadzhigurda , стало неожиданным. Теперь Скиртачи оборвали трубки "Новым русским сенсациям" с мольбами не ставить эту программу в эфир..? Нет уж. Давайте посмотрим все вместе в воскресенье в 18.00, как этот преступник осужденный будет утопать во лжи и в своем ничтожестве? #анастасияволочкова

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Напомним, ранее Скиртач признавался, что экс-балерина и прима Большого театра предлагала ему "отдохнуть от семьи". В ответ Волочкова заявила, что ее экс-водитель оказался аферистом.

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скандал Анастасия Волочкова Никита Джигурда НТВ Александр Скиртач
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