Жене экс-водителя Волочковой после скандала с балериной понадобилась скорая

Джигурда пришел поддержать Волочкову в конфликте с экс-водителем / instagram.com/instadzhigurda

Во время записи передачи Новые русские сенсации после завязавшейся драки на балерину Анастасию Волочкову набросилась жена ее водителя Александра Скиртача София.

Как сообщает НТВ, после потасовки беременной Софии Скиртач стало плохо и ей в студию вызвали скорую помощь.

Скандал произошел в связи с тем, что Волочкова и ее бывший водитель впервые встретились после двух лет негласной войны. Ранее Скиртач обвинил Волочкову в сексуальных домогательствах, а балерина заявила, что водитель занимался воровством. Суд присудил Скиртачу три года условного срока и полгода он провел в тюрьме.

"Она тварь тварью. За что она меня посадила, она хоть это сама понимает?" – заявил экс-водитель.

Скиртач и Волочкова впервые встретились в студии после скандала и тюремного срока. Балерину пришел поддержать актер Никита Джигурда, а водителя – его беременная супруга София.

Напомним, ранее Скиртач признавался, что экс-балерина и прима Большого театра предлагала ему "отдохнуть от семьи". В ответ Волочкова заявила, что ее экс-водитель оказался аферистом.