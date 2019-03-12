Maruv одержала победу в украинской музыкальной премии Yuna-2019

Maruv стала лауреатом премии Yuna / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, стала лауреатом ежегодной музыкальной премии Yuna.

Обьявление первых трех победителей премии в номинациях "Лучший хип-хоп хит", "Лучший электронный хит" и "Лучший менеджмент артиста" состоялось в отеле Hilton Kyiv, сообщается на сайте награды.

Так, в номинации "Лучший хип-хоп хит" победила исполнительница Алина Паш с треком Bitanga.

Статуэтку за песню Drunk Groove в номинации "Лучший электронный хит" получили Maruv и Boosin.

Победу в номинации "Лучший менеджмент артиста" одержал продюсерский центр NIKITIN Talent Group/MAMAMUSIC и его основатель, продюсер группы Kazka Юрий Никитин.

Напомним, что главная церемония награждения премией YUNA-2019 состоится во дворце "Украина" 22 марта в 19:30.

Ранее Maruv рассказала о своем фаворите на Евровидении.