"Совместная история": Maruv рассказала о своем фаворите на Евровидении

Maruv от Евровидения отказалась, но за конкурсом обещает следить / https://www.instagram.com/maruvofficial/

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, рассказала о своих симпатиях среди конкурсантов.

В прямом эфире в Instagram знаменитость заявила, что планирует посмотреть номера всех участников музыкального состязания, однако сейчас поддерживает представителя России Сергея Лазарева.

"Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, и нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", - сказала исполнительница.

Читайте такжеMaruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019Maruv заявила, что больше не намерена участвовать в нацотборе на Евровидение и считает, что этот конкурс уже устарел и неактуален.

"Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", - констатировала певица.

По словам Maruv, сейчас она находится в Украине, но в начале апреля уезжает в Россию, поскольку там у нее запланированы масштабные гастроли и сольный концерт в Москве. Всеукраинский тур она пообещала организовать в конце тела или в начале осени.

Напомним, в 2014 году Анна Корсун, известная как Maruv, попытала счастья в телевизионном вокальном шоу Голос страны, где выступила с русскоязычной песней Помоги мне. На проект она пришла в весьма скромной образе, завоевала симпатии судей и попала в команду российского певца Сергея Лазарева.