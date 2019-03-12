Дима Коляденко признался в любви своим поклонницам в новом клипе "Ти моя половина"

Дима Коляденко представил новый клип / Пресс-служба

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко представил новый клип на украиноязычную пенсю "Ти моя половина".

Яркие образы в кадре меняются один за другим. Стильный и жизнерадостный Дима танцует и поет, заряжая зрителя своей энергией.

В клип были интегрированы реальные комментарии поклонниц творчества Димы. Режиссура и монтаж, слова и музыка авторства Олега Жолтикова. Это его дебют в создании и производстве видео.

"Мне как артисту приятно, что у меня в команде есть такие талантливые люди! Клип снимался в 3D, и эти эффекты сохранены, его можно смотреть без 3D очков! В новом видео "Ти моя половина" много графики и меня! Смотрите и пойте! И будьте счастливы!", - прокомментировал свою новую видеоработу Коляденко.

Ранее Дима Коляденко высказался об оккупации Донбасса.