"Это не просто хамство, а какой-то пи*дец": Дима Коляденко высказался об оккупации Донбасса

6 ноября 2018, 10:26

Артист удивляется, как можно было допустить, чтобы чужие люди зашли на нашу территорию, отняли часть нашей земли.

Дима Коляденко
Дима Коляденко высказался об оккупации Донбасса / Главред

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко возмутился тем, что Россия оккупировала украинские территории.

Артист во время чата на "Главреде" признался, что не знает, как можно было допустить такую ситуацию.

"Я вообще не понимаю, как мы могли допустить такую ситуацию на территории нашей страны. Как мы могли допустить, чтобы чужие люди зашли на нашу территорию, отняли часть нашей земли", - удивляется шоумен.

Артист вспомнил собственные годы службы в армии, и ему сложно понять, как Россия сумела отобрать украинские территории.

"Вот я был в армии и ходил в караулы. Мне давали автомат. Было такое правило: когда я стоял в карауле (ведь я же охранял и склады с боеприпасами, и танки, и другие объекты), и кто-то заходил на охраняемую территорию, я обязан был сказать: "Стой, кто идет?"; если в ответ молчание, то я во второй раз должен был сказать: "Стой, кто идет?", и сделать предупредительный выстрел в воздух; и, если этот человек бежит на меня, я по закону имею право стрелять в нарушителя, а потом за это уехать на десять дней в отпуск", - поделился воспоминаниями шоумен.

Коляденко считает, что конфликт на Донбассе – это не просто хамство со стороны России, это "какой-то пи*дец".

"Поэтому я вообще не понимаю, как чужие люди могли зайти на нашу территорию и что-то отобрать у Украины. Это уже не просто хамство, а какой-то пи*дец! Кто такое мог допустить, чтобы посторонние люди заехали толпами, завезли свои боеприпасы на нашу территорию? Это все равно, что кто-то бы пришел ко мне в дом и разложился. Я вообще не понимаю, почему у нас так получилось, кто довел Украину до такой ситуации", - рассказал Коляденко.

Ранее Дима Коляденко признался, почему у него не получилось с Билык.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Дима Коляденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:34
"Нам повезет, на шпиль посадят": отравителей Скрипалей высмеяли артисты "Квартала 95"
11:32
"Миллионы зарабатывает и ноет": Ольга Бузова пожаловалась на плотный рабочий график
11:17
"Стиль "Король-солнце" еще жив": стало известно, кто и почему сорвал встречу Путина и Трампа в Париже Видео
11:00
Угроза наступления России: эксперты рассказали, как Москва будет "подогревать фронт" на Донбассе Видео
10:45
"Как ни один антициклон, так другой": украинцам пообещали аномальное тепло на этой неделе Видео
10:44
"Колготки рваные, сиська вывалилась": Ани Лорак показала фото из гримерки
10:26
"Это не просто хамство, а какой-то пи*дец": Дима Коляденко высказался об оккупации Донбасса
10:23
"Я тебе по морде дам": нардепы в прямом эфире выясняли, кто из них "подонок и урод" Видео
10:21
Почему нельзя верить Лукашенко мнение
10:03
"Крупное событие": гороскоп на 6 ноября сулит день против всех и риск проиграться подчистую
09:58
"Сроки неясны": Fitch оценило шансы "Нафтогаза" взыскать миллиарды с "Газпрома" Видео
09:37
Обратный отсчет, или Главное последствие убийства Кати Гандзюк мнение
09:34
Девушка дня Instagram: юная красотка с привлекательной фигурой Кэт Норрис Фото
09:30
Военный эксперт раскрыл сценарий вторжения российских танков в Украину через Беларусь Видео
09:26
6 ноября: какие приметы дня к покойникам и кому молиться, чтобы получить от Небес блага Видео
08:50
Суд Линча в Харькове: вора привязали к дереву с табличкой на груди, опубликовано фото
08:28
"Страна клятвопреступников": на росТВ обвинили украинцев в предательстве Видео
08:19
Искушение церковью: как Порошенко ездил к Варфоломею делать красивые фотки мнение
07:51
В Roshen рассказали, как вывезли из России оборудование на десятки миллионов Видео
07:24
В США и Канаде потребовали найти заказчиков убийства Гандзюк Видео
07:13
Дима Коляденко: То, что у Украины отняли Донбасс – это не просто хамство, это какой-то п…ц!
06:57
Путин пытается подсунуть Украине волка в овечьей шкуре мнение
06:36
"Разводом не пахнет": астролог рассказал, что будет с браком Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу Видео
06:15
Чего украинцам ждать от Черной пятницы в этом году Видео
06:03
Чат із журналістом та істориком Вахтангом Кіпіані
05:51
Анна Седокова завела фанатов "развратным" фото в нижнем белье
05:17
Топ-6 способов избежать бессонницы и проблем со сном
04:53
Лукашенко продает свой самолет, из-за которого его не пускают на Запад
04:06
"Сразу не узнала": Джамала кардинально сменила имидж
03:40
Известный диссидент сравнил "хаос" в Украине с ломкой наркомана
02:58
"Пьянство убивает": пенсионерка упала с балкона и разбилась, желая напиться с соседом Видео
02:07
Ученые рассказали о том, как просто и быстро похудеть
01:36
Когда начинается Рождественский пост в ноябре-2018: что можно есть и чего нельзя делать Видео
00:48
Чешская полиция отпустила нардепа Лозового
00:31
В Кремле подтвердили, что Трамп и Путин в Париже встречаться не будут
05 ноября, понедельник
23:57
На Ровенщине священник УПЦ КП покончил с собой
23:32
Нардепа-соратника Ляшко задержали в Европе с фальшивой валютой
23:27
Нардеп Паламарчук резко отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк
23:18
Мулатка-соперница Ким Кардашьян засветила пышные формы в тесном купальнике: опубликованы фото Фото
22:58
Ученые рассказали какую пищу надо есть, чтобы быстро похудеть
22:53
Хуг всегда поддерживал российскую сторону - Кириленко
22:37
"Я крутой": Подросток убил мать после ссоры из-за плохой школьной оценки
22:31
Трамп вдруг оказался не уверен во встрече с Путиным в Париже
22:08
Лавров озвучил потери стран Евросоюза от антироссийских санкций
21:56
В СБУ отрапортовали о разоблачении сети пророссийских пропагандистов: опубликовано видео Видео
21:32
США заявили о перехвате их самолета-разведчика над Черным морем
21:31
"Уже подготовился": Эксперт рассказал, почему Путин не боится ядерной войны
21:06
Оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк
21:06
В УПЦ (МП) рассказали, почему отказываются от участия в объединительном Соборе
21:05
Филипп Киркоров Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять