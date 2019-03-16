Слава Каминская заметно похудела, чем вызвала фурор в сети

Слава Каминская похвасталась результатом похудения / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская похвасталась промежуточным результатом похудения.

На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что с помощью интервального голодания меньше, чем за неделю, ей удалось сбросить 2,3 килограмма.

"Интервальное голодание, 54.2", - подписала фото певица, указав свой вес.

Поклонники не только расхвалили формы певицы, но и попросили поделиться деталями, как и чем питается артистка.

"Отличный результат", "Бабаславка ты огонь", "Шикарный результат!", "Судя по рельефам, это не только голодание", "Вы как Барби", - писали юзеры.

Слава Каминская показала фигуру в боди / Instagram.com/babaslavka

Напомним, певица говорила, что кушает с 12 до 18 часов, в остальное время спасается чаями, и перед началом процесса похудения при росте 173 см, весила 56,5 кг.

Ранее Слава Каминская показала идеальные формы в мини-бикини.