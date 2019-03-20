"На мужа похож": Джамала впервые показала лицо маленького сына

Джамала решила открыть лицо своего сына перед широкой публикой / Фото: Facebook/Джамала

Певица Джамала впервые показала лицо своего годовалого сына Эмира-Рахмана.

"Сегодня международный День счастья! Вы знали? Будьте счастливы каждый день, не только сегодня", - подписала певица снимок в Instagram.

Однако подписчиков блога исполнительницы привлекло не поздравление, а фото ее маленького сына, которого им довелось увидеть в профиль. В отличие от улыбающейся мамы, малыш не смотрел в камеру. Но это не помешало поклонникам рассмотреть его лицо и сделать выводы о том, на кого похож звездный наследник.

"Глазами похож на мужа, а на вас – улыбкой", " На вашего мужа похож, но вырастет и будет видно - на вас или на мужа похож. А щечки как у хомячка", "Какое же счастье в ваших руках! Будьте здоровы!", "Боже, какой он хорошенький! У такой красивой и талантливой женщины другого быть и не могло", "Увидеть вас с сыном - это счастье!", "Малыш-красавец", "Ваш сын – просто прелесть", "Такой взрослый уже", - не скрывали свой восторг интерент-пользователи.

/ Фото: Instagram/jamalajaaa

Поклонники ранее уже могли вдалеке увидеть лицо годовалого сына Джамалы. В Instagram-Stories певица позволила его увидеть 8 марта.

/ Фото: Instagram/jamalajaaa

Напомним, менеджер певицы заявил, что Джамала дважды выступала в России после аннексии Крыма из-за обязательств перед организаторами.