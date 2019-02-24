Джамале напомнили о концертах в России после аннексии Крыма

Джамала не задавала лишних вопросов конкурсантам нацотбора, поскольку сама выступала в России / Фото: Facebook/Джамала

Ведущий телеканала Newsone Макс Назаров припомнил, что крымскотатарская певица Джамала выступала с концертами в России летом 2014 года, когда под Донецком гибли украинские военнослужащие.

"Уважаемая Джамала, спасибо Вам за Вашу позицию. Спасибо за корпоративы в России после аннексии, спасибо за российскую новую волну в 2014-м, именно тогда, когда гибли наши пацаны в донецком аэропорту. Спасибо за Ваших чудесных родителей, которые патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта. Спасибо. Вы — гордость страны", - с сарказмом написал телеведущий в Facebook.

Следует отметить, что Джамала действительно с 22 июля по 27 июля 2014 года в Юрмале принимала участие в российском музыкальном конкурсе Новая волна. Звезды российского шоу-бизнеса аплодировали ей стоя. Видео выступления можно найти в YouTube.

Также проект Geometria обнародовал фото, как Джамала выступала в элитном ресторане Red Fox Rosa Khutor в Сочи в новогоднюю ночь с 2014 на 2015 год.

/ Фото: Geometria

В 2017 году продюсер Джамалы Денис Козловский подтвердил, что его подопечная действительно выступала в Сочи и на приватных концертах в Москве. Однако он заверил, что после 2014 года певица больше в России не появлялась. Менеджер оправдал действия тем, что в то время так поступали практически все украинские исполнители.

Как известно, родители Джамалы остались жить в Крыму и отказались переезжать на материковую Украину. Певица пояснила это тем, что отец не хочет оставлять дом и сад.

Напомним, Джамала задала певице Maruv на нацотборе на Евровидение "вопрос совести": "Ты в Тель-Авиве, пресс-конференция. Какой-то журналист спрашивает: Крым - украинский?".

Также Джамала высказала возмущение в связи с интервью дуэта Anna Maria по поводу Крыма.