У Джамалы объяснили, почему она давала концерты в РФ после аннексии Крыма

Джамала

Певица Джамала дважды выступала в России после аннексии Крыма из-за обязательств перед организаторами.

Об этом рассказал ее пиар-директор Денис Козловский, передает ТаблоID.

"Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия - что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами", - сказал Козловский.

При этом сама певица якобы хотела отказаться от концертов. Однако, по словам Козловского, менеджмент артистки счел, что "ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в происходящих событиях".

"После 31-го декабря 2014-го года Джамала не давала ни публичных, ни частных концертов и не принимала участия в фестивалях на территории России", - подчеркнул он.

Накануне в ходе нацотбора на Евровидение-2019 Джамала задала певице Maruv "вопрос совести": "Ты в Тель-Авиве, пресс-конференция. Какой-то журналист спрашивает: Крым - украинский?"

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии певицы Maruv в Евровидении-2019 в Израиле, несмотря на ее победу в национальном отборе. Это связано с ее гастролями на территории России.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нацотбор на Евровидение-2019 является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал Кириленко в Twitter.​