Экс-участник Ленинграда рассказал, из-за кого распадается коллектив

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров / WomanHit

Скандальный российский шоумен Стас Барецкий, три года выступавший в составе группы "Ленинград", заявил о том, что недавно озвученное решение Сергея Шнурова распустить коллектив напрямую связано с его новой супругой Ольгой Абрамовой. Соответствующее сообщение опубликовало агентство ФАН.

Барецкий утверждает, что Абрамова подтолкнула Шнурова к мысли распустить Ленинград – поскольку выступать с сольной программой и ездить на гастроли "гораздо легче и выгоднее, чем возить с собой команду из 15−18 человек.

Напомним, ранее Шнуров объявил о том, что распускает Ленинград и объявил о прощальных гастролях.