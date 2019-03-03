Шнуров покинул Instagram в знак протеста

Сергей Шнуров решил бросить 4,4 млм подписчиков в Instagram / "РИА Новости"

Одиозный российский певец и фронтмен группы Ленинград Сергей Шнуров заявил о своем решении покинуть социальную сеть Instagram из-за многочисленных блокировок, несмотря 4, 4 миллиона подписчиков.

"Буду переезжать потихоньку в Телеграмм Шнуровик. Ссылка в профиле", - подписал исполнитель прощальное видео в Instagram.

Шнуров заявил, что в данной соцсети в последнее время часто блокируют его сатирические стихи, поэтому он решил перенести свое творчество в Телеграмм, создав там собственный канал Шнуровик.

Певец предложил подписчикам подписываться на его новый канал коммуникации, если им еще интересны "г*вностишки".

Поклонники Шнурова по-разному отреагировали на заявление исполнителя. Одни в комментариях приветствовали решение лидера Ленинграда, а другие высказывали самый разнообразный негатив.

"Да-да, конечно. Через два дня прибежит сюда", "Давай. Вали отсюда, дельного не сочиняешь, одну дичь пишешь и с неадекватными словами", "Счастливого пути! Но, лучше не сдаваться, забить на их косяки", "Красава, мы с тобой!", "В твоих стихах правда, а она как проститутка, которую все хотят, но никто не любит", - написали фанаты Шнурова в комментариях под видео.

Как ранее сообщалось, Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

Напомним, ранее Шнуров посвятил стих Ленину, назвав того "ебуч*м старичком", а также объяснил в стихотворной форме, почему россияне беднеют.