Прачечная- х*ячечная: Шнуров вошел в совет по культуре российского парламента

Сергей Шнуров / РИА Новости

Одиозный музыкант и фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

Соответствующее сообщение опубликовала руководитель комитета Елена Ямпольская.

"Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше", — заявила она.

Напомним, ранее Шнуров посвятил стих Ленину, назвав того "ебуч*м старичком", а также объяснил в стихотворной форме, почему россияне беднеют.