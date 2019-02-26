Прачечная- х*ячечная: Шнуров вошел в совет по культуре российского парламента

Ирония судьбы - в состав совета по культуре вошел человек, некогда певший фразы типа: "Все за*бало, п*здец, нах*й, бл*дь".
Одиозный музыкант и фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.
Соответствующее сообщение опубликовала руководитель комитета Елена Ямпольская.
"Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше", — заявила она.
Напомним, ранее Шнуров посвятил стих Ленину, назвав того "ебуч*м старичком", а также объяснил в стихотворной форме, почему россияне беднеют.