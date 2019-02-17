"Еб*чий старичок": Шнуров посвятил стих Ленину

Сатирические строки скандальный исполнитель проиллюстрировал фотографией, на которой он запечатлен в образе вождя мирового пролетариата.
Одиозный лидер группы Ленинград Сергей Шнуров поделился с подписчиками своего микроблога новой поэтической работой, которую посвятил вождю Октябрьской революции Владимиру Ленину.
В Instagram исполнитель опубликовал снимок в кепке, пальто и валенках.
В стихотворении музыкант обращается к "старичку" с вопросом "где же твой броневичок", а в заключении признается в собственной трусости. Шнуров традиционно использует нецензурную лексику.
"Эх, еб*чий старичок,
Где же твой бронивичок?
Дал бы джазу ты, как Ленин,
И поставил на колени
Всех жопастых буржуа.
Я, пожалуй, погожу, а?
Нет, не то чтобы труслив,
Чтоб буржуев уничтожить,
Я как Ленин мчу в Разлив,
Хотя и труслив я тоже", - написал лидер Ленинграда.
Ранее Сергей Шнуров в стихе объяснил, почему россияне беднеют.