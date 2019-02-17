"Еб*чий старичок": Шнуров посвятил стих Ленину

Фронтмен Ленинграда не устает удивлять новыми стихами / Фото: Instagram/Сергей Шнуров

Одиозный лидер группы Ленинград Сергей Шнуров поделился с подписчиками своего микроблога новой поэтической работой, которую посвятил вождю Октябрьской революции Владимиру Ленину.

В Instagram исполнитель опубликовал снимок в кепке, пальто и валенках.

В стихотворении музыкант обращается к "старичку" с вопросом "где же твой броневичок", а в заключении признается в собственной трусости. Шнуров традиционно использует нецензурную лексику.

"Эх, еб*чий старичок,

Где же твой бронивичок?

Дал бы джазу ты, как Ленин,

И поставил на колени

Всех жопастых буржуа.

Я, пожалуй, погожу, а?

Нет, не то чтобы труслив,

Чтоб буржуев уничтожить,

Я как Ленин мчу в Разлив,

Хотя и труслив я тоже", - написал лидер Ленинграда.

/ Фото: Instagram/Сергей Шнуров

Ранее Сергей Шнуров в стихе объяснил, почему россияне беднеют.