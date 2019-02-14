Сергей Шнуров опубликовал стих ко Дню всех влюбленных

Сергей Шнуров опубликовал новый стих / "РИА Новости"

Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров опубликовал новый стих, посвященный дню святого Валентина.

На своей странице в Instagram 45-летний музыкант написал стихотворение, которое сопроводил странным фото: на нем неизвестный мужчина в потрепанной одежде лежит, запрокинув голову, в клумбе и сладко спит в окружении цветов.

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:

Валентин с утра уже

Отмечает, гляньте.

Пьет за жен и за мужей,

В полном варианте.

И за тех кто так, вне брака,

Наливает с лишком.

Обошел уж три барака

Ловкий шалунишка.

Светится, хоть свет туши!

Он сошел будто с картин

И шатался от души,

Не святой, но Валентин!

Вот, уже лежит ничком,

В пиджачке гвоздика.

Всех влюбленных с праздничком

Поздравляет дико!

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