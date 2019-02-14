Сергей Шнуров опубликовал стих ко Дню всех влюбленных

Артист поздравил фанатов с 14 февраля.
Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров опубликовал новый стих, посвященный дню святого Валентина.
На своей странице в Instagram 45-летний музыкант написал стихотворение, которое сопроводил странным фото: на нем неизвестный мужчина в потрепанной одежде лежит, запрокинув голову, в клумбе и сладко спит в окружении цветов.
Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:
Валентин с утра уже
Отмечает, гляньте.
Пьет за жен и за мужей,
В полном варианте.
И за тех кто так, вне брака,
Наливает с лишком.
Обошел уж три барака
Ловкий шалунишка.
Светится, хоть свет туши!
Он сошел будто с картин
И шатался от души,
Не святой, но Валентин!
Вот, уже лежит ничком,
В пиджачке гвоздика.
Всех влюбленных с праздничком
Поздравляет дико!
Валентин с утра уже Отмечает, гляньте. Пьёт за жён и за мужей, В полном варианте. И за тех кто так, вне брака, Наливает с лишком. Обошёл уж три барака Ловкий шалунишка. Светится, хоть свет туши! Он сошёл будто с картин И шатался от души, Не святой, но Валентин! Вот, уже лежит ничком, В пиджачке гвоздика. Всех влюблённых с праздничком Поздравляет дико!
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