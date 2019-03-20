"Двадцать лет сочиняю х*йню": Шнуров распустил Ленинград и объявил прощальные гастроли

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Лидер скандального российского музыкального коллектива Ленинград Сергей Шнуров объявил о роспуске группы и прощальных гастролях по стадионам.

Сделал объявление музыкант сделал в свойственной себе экстраваганто-стихотворной форме в Instagram/

"Двадцать лет одно и то же. Сочиняю я х*йню. Вы подумали, быть может, Что кого-то я виню?... Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест…Между сложными вещами /Я скажу, как не юнец/ Этот тур будет прощальным /Вот и сказочке конец", — написал Шнуров.

Читайте такжеШнуров в стихе объяснил, почему россияне беднеютОднако, музыкант не стал полностью исключать возможность возвращения Ленинграда на сцену в будущем.

"Может быть, когда-нибудь, Но нескоро. На миру, Если в край не "заебуть",Ленинград я соберу", - написал он

К слову, ранее, в 2008-м, Шнуров уже распускал свой коллектив, однако в 2010-м снова начал с ним записываться и гастролировать.

Напомним, ранее Шнуров вошел в совет по культуре российского парламента, а также написал разгромный стих о России