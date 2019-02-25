"У*бать по тем, кто с медициной": Шнуров написал разгромный стих о России

25 февраля 2019, 19:26

Россияне в комментариях согласились с утверждениями исполнителя.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров решил обнажить в России общественные пороки / https://www.instagram.com/shnurovs/?hl=ru

Скандальный российский музыкант Сергей Шнуров написал очередное поэтическое творение, в котором высмеял проблемы в современном российском обществе.

Сатирическое стихотворение лидер группы Ленинград опубликовал в Instagram, вызвав в комментариях преимущественно одобрительную дискуссию.

Пришла и так спросила

Меня родная дочь, -

Россия это сила?

Россия это мощь?

Ну как тебе ответить?

Взять если по бюджету,

Есть и мощней на свете,

Но не корректно это.

Тут нужно смерить, взвесить.

Давай, прикинем вместе.

Вот, по размерам пенсий

Мы не на первом месте.

Давай, еще прикинем.

Врачи, как платят им?

Что с медициной ныне?

Нет, лучше промолчим.

И спорт, так между прочим,

Сейчас уже не очень.

Образование тоже,

Похуже, но похоже

Ещё пока на что-то.

Короче, тут болото.

Ну, я ответил, точка.

Заговорила дочка, -

За то мы это, бать,

Если была б я сыной,

Могли бы уебать

По тем, кто с медициной.

/ Фото: Instagram/Сергей Шнуров

В комментариях подписчики блога Шнурова поддержали музыканта и отметили, что он точно выделил проблемы в современном российском обществе.

"Как всегда в точку", Ох*енно", "Трудно жить и выживать", "Это наша родина, сынок", "Хорошо подметил", "Похоже на правду", "Очень забавно получилось", "Супер! В точку!", "Это шедевр", - написала интернет-публика.

Ранее Сергей Шнуров в стихе объяснил, почему россияне беднеют.

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Россия медицина проблемы стих Ленинград Сергей Шнуров
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