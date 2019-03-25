Наталья Могилевская объяснила, почему переехала

Наталья Могилевская сообщила, что переехала из-за "непреодолимого притяжения" / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская, которая родилась и жила в Киеве, переехала в Харьков.

Артистка решила переехать в Харьков на некоторое время, говорится на ее странице в Instagram.

По словам исполнительницы, причина переезда — "непреодолимое притяжение".

"…По утрам я буду с детьми в только открывшемся филиале моей детской школы (вокал, хореография — Ред.)… на Полтавском шляху, а по вечерам — на Слобожанской Лиге Смеха…", — поделилась певица. Напомним, в 2017 году Наталья Могилевская победила в проекте Танцы со звездами на телеканале 1+1. В октябре 2018-го певица посетила седьмой прямой эфир нового сезона шоу в качестве ведущей звездного балкона и поразила поклонников откровенным нарядом.