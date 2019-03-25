Наталья Могилевская объяснила, почему переехала

Певица сообщила, что временно изменила место жительства.
Украинская певица Наталья Могилевская, которая родилась и жила в Киеве, переехала в Харьков.
Артистка решила переехать в Харьков на некоторое время, говорится на ее странице в Instagram.
По словам исполнительницы, причина переезда — "непреодолимое притяжение".
"…По утрам я буду с детьми в только открывшемся филиале моей детской школы (вокал, хореография — Ред.)… на Полтавском шляху, а по вечерам — на Слобожанской Лиге Смеха…", — поделилась певица.Напомним, в 2017 году Наталья Могилевская победила в проекте Танцы со звездами на телеканале 1+1. В октябре 2018-го певица посетила седьмой прямой эфир нового сезона шоу в качестве ведущей звездного балкона и поразила поклонников откровенным нарядом.