"От такой красоты просто челюсть отпала": Могилевская восхитила откровенным декольте

Наталья Могилевская поразила фанатов откровенным образом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская певица, победительница шоу Танцы со звездами-2017 Наталья Могилевская поразила поклонников откровенным нарядом, в котором она посетила седьмой прямой эфир танцевального проекта.

Снимками пикантного наряда на своей странице в Instagram поделился фотограф Ростислав Рипка. На серии фото Могилевская одета в черное платье в пол с высокими разрезами, которые эффектно приоткрывали стройные ноги. Особое внимание к себе приковало мега глубокое декольте певицы, благодаря которому фанаты рассмотрели подтянутую грудь певицы и отсутствие белья.

"Ростислав, от такой красоты просто челюсть отпала. Это достойно обложек известных журналов", "*бическая сила, простите за мой французский, но аж челюсть отвисла. Хочешь узнать, насколько сексуальна баба в постели, посмотри в ее глаза. На 2 и 3 фото это не взгляд, а издевательство какое-то. Я уже молчу, когда мои глаза опускаются ниже. Пантера! ", "Очень красивые фотографии, Наташа невероятно выглядела на эфире, и вы подчеркнули и запечатлели ее красоту!", - восхищались поклонники.

Ранее Наталья Могилевская показала обольстительное декольте на Танцах со звездами-2018.