"Словно две сестры": дочь Маши Ефросининой поразила сходством с мамой

Маша Ефросинина показала повзрослевшую дочь / Instagram/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала фото с повзрослевшей 15-летней дочерью Наной Хромаевой с модного показа.

Знаменитость редко делится снимками с дочкой, так как Нана не любит излишнего внимания. Снимок с ней произвел фурор на странице ведущей в Instagram. На снимке Нана запечатлена в серой толстовке и джинсах, а сама Ефросинина для выхода в свет выбрала бордовый костюм с серебристой водолазкой.

"С моим серьезным малышом на показе @thecoat_official", - подписала фото ведущая.

Поклонники отметили, что Нана все больше становится похожа на маму, и уверяют: девочка вскружит голову не одному мужчине.

"Прекрасные девочки", "Нана с каждым днем все больше становится похожа на тебя", "Две красавицы, словно две сестры", "Дааа... Эта девочка еще вскружит головы мужчинам. Красотка", - писали юзеры.

Маша Ефросинина с дочерью Наной совершили редкий выход в свет / Instagram/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина похвасталась формами в бикини.