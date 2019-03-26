"Нельзя сидеть сразу на двух стульях": Maruv после победы на премии Yuna уехала в Россию

26 марта 2019, 14:55

Своим появлением в РФ певица вызвала бурю негодования среди украинских поклонников.

Марув
Марув поехала в Москву / Instagram.com/maruvofficial

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, отправилась в Россию сразу же после того, как победила на украинской премии Yuna в таких категориях: "Открытие года", "Лучший дуэт" "Лучшая песня на иностранном языке", "Лучший электронный хит".

На своей странице в Instagram Maruv показала фото из московской радиостанции NRJ.

"Утро с @energyrussia", - подписала кадр певица.

Такие снимки вызвали бурю негодования среди украинских поклонников, которые назвали певицу беспринципной, и потребовали наконец определиться с позицией, и не ездить в страну-агрессор.

"Кто бы сомневался, что оно там будет", "Пусть там и остается", "И она еще возмущается, чего ее на Евровидение не пропустили... У нее каждая вторая фотка из России", "Никаких принципов, где платят, туда и летит", "Так Крым чей? Вы в Москве! Говорите Крым украинский, а зачем ехать в Москву, где все считают Крым российским?", "Нельзя сидеть сразу на двух стульях", - писали юзеры.

Марув
Марув сфотографировалась с фанатами в студии московской радиостанции / instagram.com/maruvofficial

В описании к интервью певицы на YouTube-канале радио сказано, что она рассказала ведущим о своем неучастии на Евровидении, поделилась подробностями личной жизни и даже впервые показала, как выглядит ее муж.

Ранее Maruv обьяснила слова о поддержке России на Евровидении-2019.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Maruv
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:30
Администрация Порошенко проворонила секретный документ о руководстве НАБУ
15:30
В Сети звезд эстрады распекли на все корки за лицемерие на похоронах Началовой Фото
15:29
"Уничтожен командный пункт, много убитых": волонтер рассказал о блестящей операции бригады ВСУ на Луганщине Видео
15:25
Кличко проверил, как отремонтировали отделения Александровской больницы
15:12
Украина, как она есть: Оля Полякова в туре снимет фильм о состоянии концертного бизнеса в стране
15:07
Скандал с натурализацией Мораеса: Люксембург опротестует итог матча с Украиной Видео
15:03
Решение Трампа по Голанам равносильно признанию Крыма российским мнение
14:55
"Нельзя сидеть сразу на двух стульях": Maruv после победы на премии Yuna уехала в Россию Видео
14:46
Президентские выборы-2019: чат с социологом Ириной Бекешкиной
14:37
Украинский паспорт еще сильнее оторвался от русского в рейтинге свободы передвижения
14:15
Очень плохой день для СБУ: кто такой Василий Прозоров и о чем говорит его появление мнение
14:13
Яценюк поздравил украинцев с Днем Нацгвардии
14:11
Шнуров откровенно рассказал, почему захотел распустить Ленинград
13:59
Стало известно число кандидатов в президенты, у которых нашли нарушения в финотчётах Видео
13:49
"Встать сам не смог": единственного племянника Аллы Пугачевой сбила машина
13:35
В Запорожской области в полицейских бросили гранату, есть раненые Фото
13:21
"Может быть первый прецедент": эксперт оценил скандал с натурализацией Мораеса Видео
13:11
Вдова Николая Караченцова госпитализирована
12:44
"Чтоб не есть Roshen палача на своих похоронах": Савченко позвала украинцев на Майдан Видео
12:24
Разведка США рассекретила данные о торпеде апокалипсиса Путина Видео
12:17
"Никогда не позвонит": Анастасия Приходько потеряла близкого человека
12:16
"Зима присела на дорожку": синоптик предупредила украинцев о морозах и мокром снеге Видео
12:10
Как стать идеальным лидером: Найджел Риснер в Киеве дал советы менеджерам новости компании
12:05
Почему Трамп так любит Путина? мнение
11:52
Трагически умер известный украинский политолог
11:32
Кандидат в президенты от националистов принял программу коммунистов за свою Видео
11:26
Екатерина Кухар и Александр Стоянов тайно поженились в Америке
11:17
Опасные города: в СБУ рассказали, где ждут терактов на выборы 2019 Видео
10:59
Тимошенко может проиграть выборы из-за двух фейковых кандидатов мнение
10:58
В Германии объяснили, почему в Украину не идут западные инвесторы Видео
10:36
Порошенко снял часть антироссийских санкций: кому и почему так сильно повезло Видео
10:29
Девушка дня Instagram: спортсменка с аппетитными формами Алена Шаманаева Фото
10:07
Отбор на Евро-2020: Украине грозят технические поражения в двух первых турах – СМИ Видео
09:28
Доллар вернется за психологическую отметку: назван курс валют после выборов 2019 Видео
09:27
Перевод часов: когда в Украине отменят переход на зимнее и летнее время Видео
09:13
Пять главных прогнозов на выборы-2019 мнение
08:54
"Присоединяюсь к пенсионерам": Макгрегор заявил о завершении карьеры Видео
08:35
Вступил в силу закон о признании ветеранов УПА участниками боевых действий Видео
08:32
Санкции - отменяем, задницу - целуем: как Кремль хочет купить Украину мнение
08:24
Зима дотянется рукой: украинцев ждут снег и магнитные бури Видео
07:56
Центробанк РФ потребовал от российских банков отчитаться о заморозке средств украинцев
07:39
Оголилась в ванной: Кортни Кардашьян удивила пикантным фото
07:27
Шевченко назвал главный фактор победы над Люксембургом
07:15
Война России против НАТО начнется на Балтике - эксперты
06:59
Почему Порошенко – идеальный президент для Путина мнение
06:35
Назван топ-5 самых недоступных женщин по знаку Зодиака Видео
06:17
Ученые обвинили Нибиру в мощных магнитных бурях
05:56
Стало известно, когда людей чаще всего тянет на секс
05:07
Можно ли есть хлеб: диетолог объяснила, какой хлеб самый полезный для фигуры Видео
04:25
Повелители тьмы: астрологи назвали колдунов и магов среди знаков Зодиака Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться