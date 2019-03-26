"Нельзя сидеть сразу на двух стульях": Maruv после победы на премии Yuna уехала в Россию

Марув поехала в Москву / Instagram.com/maruvofficial

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, отправилась в Россию сразу же после того, как победила на украинской премии Yuna в таких категориях: "Открытие года", "Лучший дуэт" "Лучшая песня на иностранном языке", "Лучший электронный хит".

На своей странице в Instagram Maruv показала фото из московской радиостанции NRJ.

"Утро с @energyrussia", - подписала кадр певица.

Такие снимки вызвали бурю негодования среди украинских поклонников, которые назвали певицу беспринципной, и потребовали наконец определиться с позицией, и не ездить в страну-агрессор.

"Кто бы сомневался, что оно там будет", "Пусть там и остается", "И она еще возмущается, чего ее на Евровидение не пропустили... У нее каждая вторая фотка из России", "Никаких принципов, где платят, туда и летит", "Так Крым чей? Вы в Москве! Говорите Крым украинский, а зачем ехать в Москву, где все считают Крым российским?", "Нельзя сидеть сразу на двух стульях", - писали юзеры.

Марув сфотографировалась с фанатами в студии московской радиостанции / instagram.com/maruvofficial

В описании к интервью певицы на YouTube-канале радио сказано, что она рассказала ведущим о своем неучастии на Евровидении, поделилась подробностями личной жизни и даже впервые показала, как выглядит ее муж.

Ранее Maruv обьяснила слова о поддержке России на Евровидении-2019.