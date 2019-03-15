"Тема для спекуляций": Maruv обьяснила слова о поддержке России на Евровидении-2019

Марув пожаловалась, что СМИ вырывают ее фразы из контекста / Фото: пресс-служба

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, высказала недовольство тем, что СМИ вырывают ее слова из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов.

Знаменитость ранее рассказала о своих симпатиях среди участников песенного конкурса, и заявила, что будет поддерживать представителя России Сергея Лазарева.

На своей странице в Instagram Maruv решила обьяснить свои слова о поддержке россиянина.

"Ситуация с конкурсом "Евровидение-2019", которая, казалось бы, давно забыта, каждый день возвращается ко мне новыми заголовками, приводящими в ступор. Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос країни-4", где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы", - отметила певица.

Однако, певица так и не призналась, за кого же будет голосовать на песенном конкурсе.

"За кого я голосую на "Евровидении"? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену "Евровидения" в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!", - отметила Maruv.

/ Instagram.com/Maruv

Ранее Maruv взволновала сеть пикантным фото.