"Светлый человек": неожиданно умерла заслуженная артистка Украины

Зинаида Цесаренко умерла в 82 года / facebook.com/oleg.vergelis

Неожиданно умерла заслуженная артистка Украины, актриса, прослужившая более 50 лет в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, Зинаида Цесаренко.

Актрисы не стало на 83-м году жизни, сказано на официальном сайте театра имени Ивана Франко.

"Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой актрисы, невероятной женщины, чуткого, доброжелательного человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны", - сказано на сайте театра.

Театральный критик и публицист Олег Вергелис на своей странице в Facebook показал фото самых запоминающихся ролей Цесаренко.

"В день театра есть радость. Но есть и грусть. Ушла из жизни актриса Национального театра им. И. Франко. Зинаида Цесаренко. Светлый человек, талантливая актриса", - написал Вергелис.

/ facebook.com/oleg.vergelis

Последний выход актрисы на сцену состоялся 12 марта этого года в премьерном спектакле "Посторонние среди нас" Аарона Бушковски, где она создала образ Мэри.

Зинаида Цесаренко родилась 22 июля в селе Байбуга в Крыму, актерскую деятельность начала в 1965-м году. На ее счету несколько десятков знаковых работ и узнаваемых ролей.

Ранее умер знаменитый актер, сыгравший графа Калиостро в фильме Формула любви.