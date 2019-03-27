Умер знаменитый актер, сыгравший графа Калиостро в фильме Формула любви

Нодар Мгалоблишвили в роли графа Калиостро / Скриншот

В Тбилиси на 88-ом году жизни скончался актер театра и кино, народный артист Грузии Нодар Мгалоблишвили.

Он начал работать после окончания института в драматическом театре им. Котэ Марджанишвили в 1954 году, сообщает грузинский Первый канал. Снимался во многих фильмах на разных киностудиях.

Его карьера в кино продолжалась более 50 лет. Наибольшую популярность Мгалоблишвили приобрел после роли графа Калиостро в фильме Марка Захарова Формула любви.

Нодар Мгалоблишвили / 1tv.ge

Напомним, ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста, звезды сериалов Дальнобойщики и Участок Петра Зайченко.