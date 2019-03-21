Умер звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Участок" Петр Зайченко

Петр Зайченко умер / 24СМИ

21 марта утром умер Петр Зайченко. Ему было 75 лет.

Зайченко был Заслуженным артистом, он прославился по фильмам "Такси-блюз", "Тарас Бульба", "Парад планет", а также своими ролями в сериалах "Дальнобойщики" и "Участок". Одной из последних ролей стал кинообраз митрополита Московского Филиппа в новом российском сериале "София".

Он скончался в волгоградской больнице, где находился после перенесенного им третьего инфаркта.

О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.

Ранее умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого" Сергей Шеховцов. Его не стало на 57-м году жизни.

Напомним, были опубликованы фото с похорон Юлии Началовой. Проводить певицу в последний путь пришло множество звезд российской эстрады.

В марта нынешнего года Началову экстренно госпитализировали в критическом состоянии- после того, дали осложнения подагра и волчанка, а также подскочил уровень сахара в крови. Затем началось гангренозное воспаление ноги - результат незначительной травмы ноги.

Вскоре медика пришлось ввести артистку в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

16 марта Началовой сделали операцию на ноге. Однако ослабленный организм вмешательства не перенес и вечером того же дня певица скончалась от сердечной недостаточности.