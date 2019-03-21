Похороны Юлии Началовой: опубликованы фото

21 марта 2019, 15:11

Проводить певицу Юлию Началову в последний путь пришло множество звезд российской эстрады

  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur
  • Похороны Началовой Telegram / Yobajur

Похороны Юлии Началовой

В четверг, 21 марта, в Москве на Троекуровском кладбище, состоялись похороны недавно безвременно умершей поп-певицы Юлии Началовой.

На траурной церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги покойной по цеху – Виктор Салтыков, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Влад Топалов, Катя Лель, Александр Песков и многие другие. около ритуального зала царит хаос. По данным портала Дни, прощание с Началовой сопровождалось неорганизованностью и хаосом. Поэтому охранники кладбища просили не фотографировать и не задерживаться у гроба с певицей.

По словам журналистов, в ритуальном агентстве хорошо поработали с посмертным гримом и украшениями – так, что Началова в гробу напоминала сказочную принцессу типа Спящей красавицы.

Краткая биография и творческий путь Юлии Началовой

Юлия Началова / Uznayvse

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье музыкантов, почему и с младых ногтей начала петь/ выступать на сцене.

Первый ее сольный альбом вышел в 1995-мг под названием Ах, школа, школа. Затем Началова поехала в США и выиграла гран-при намеждународном вокальном конкурсе Big Apple-95 в Нью-Йорке  (сумев при этом обойти будущих знаменитостей Кристину Агилеру и Дину Браун). 

Кроме того, еще будучи подростком выиграла популярный телевизионный конкурс Утренняя звезда, где и познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Та пригласила юную певицу ездить с собой "на разогрева" в гастрольные туры.

Началова

Повзрослев, Началова, не прерывая певческую карьеру, оказалась еще и не телевидении. Она была известна как участница реалити-шоу Последний герой и вела развлекательную программу Субботний вечер.

Кроме того, Началова снималась в популярной пародийной передаче Один в один и участвовала как наставница на шоу Наш выход.

В последние годы своей карьеры Началова отметилась посещениями и выступлениями в во временно оккупированном боевиками ДНР Донецке. За что и была внесена в базу данных портала Миротворец.

Проблемы со здоровьем, болезни и смерть Началовой

Еще в начале 2000-х у Началовой диагностировали нервную анорексию.

В 2012-м певица решила пройти через операцию по увеличению бюста. Однако хирургическое вмешательство прошло неудачно, а во время осмотра у Началовой диагностировали подагру. В 2016-м к букету болезней певицы добавилась системная красная волчанка, а в 2018-м — сахарный диабет второго типа.

В марта нынешнего года Началову экстренно госпитализировали в критическом состоянии - после того, дали осложнения подагра и волчанка, а также подскочил уровень сахара в крови. Затем началось гангренозное воспаление ноги - результат незначительной травмы ноги.

Вскоре медика пришлось ввести артистку в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

16 марта Началовой сделали операцию на ноге. Однако ослабленный организм вмешательства не перенес и вечером того же дня певица скончалась от сердечной недостаточности. 

От брака с футболистом Евгением Алдониным у Началовой осталась 12-летняя дочь Вера.

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