Что случилось с Юлией Началовой: от биографии и песен до причины смерти

18 марта 2019, 10:03

Умерла певица на 39-м году жизни.

  • Последнее фото Юлии Началовой в ее Инстаграм Юлия Началова. Инстаграм
  • Последние фото Юлии Началовой Юлия Началова. Инстаграм
  • Последние фото Юлии Началовой Юлия Началова. Инстаграм
  • Последние фото Юлии Началовой Юлия Началова. Инстаграм
  • Последние фото Юлии Началовой Юлия Началова. Инстаграм
  • Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова Юлия Началова. Инстаграм
  • С дочкой Юлия Началова. Инстаграм
  • С дочкой Юлия Началова. Инстаграм
  • Певица Юлия Началова с мамой Юлия Началова. Инстаграм

На этих выходных умерла Юлия Началова – российская певица, прославившаяся в 1990-х годах.

Юля долго болела. Спасти ее врачи не смогли.

Юлия Началова: песни

Первый альбом исполнительницы вышел в 1995 году и назывался Ах, школа, школа. Затем Началова завоевала гран-при намеждународном вокальном конкурсе Big Apple-95 в Нью-Йорке, обойдя таких знаменитостей как Кристина Агилера и Дина Браун.

Юлия Началова – Ах школа, школа!

Знаменитой на всем постсоветском пространстве Началову сделал сингл Герой не моего романа, который был записан в 1997 году. 

Юлия Началова – Между мной и тобой

Юлия Началова – Герой не моего романа

Подробнее читайте в нашем материале Умерла Юлия Началова: самые известные песни знаменитой певицы.

От чего умерла Началова

11 марта стало известно, что Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы. Уже на следующий день стало сообщалось, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому.

СМИ писали, что около 7 лет назад у Началовой после неудачной пластической операции по увеличению груди диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.

14 марта болезнь Началовой резко обострилась: у Юли начался отек мозга.

16 марта Началовой прооперировали ногу, после операции началось кровотечение. Как выяснилось, операцию пришлось делать из-за повторного абсцесса (гнойное воспаление тканей).

Тем же вечером, 16 марта, Началова умерла.

Точную причину кончины исполнительницы предстоит выяснить при вскрытии. По предварительным данным, Началова скончалась в результате острой сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

По словам лечащего врача певицы Василия Шурова, ни одна из ее старых болезней не могла стать причиной смерти звезды. 

"Выходит, дело даже не в подагре. Юля просто привыкла терпеть боль по жизни. Вот и здесь терпела, к врачам вовремя не обратилась. Когда забили тревогу, было уже слишком поздно... Я склонен предполагать, что все-таки произошло заражение крови с двусторонней пневмонией. Это и послужило причиной ее ухода", — добавил Шуров.

Позднее отец Юлии Началовой откровенно рассказал о ее смерти. Мужчина подчеркнул, что врачи старались спасти жизнь певицы и "делали все гениально", но справиться с обострением болезни не удалось.

Юлия Началова: биография

Заниматься пением Юлия Началова начала с двухлетнего возраста. 

Известна в качестве участницы реалити-шоу Последний герой, она также снялась в фильмах Герой ее романа, Бомба для невесты, Три мушкетера. Популярность получила в качестве ведущей программы Субботний вечер. Подробнее читайте здесь.

Уже известно, что 12-летняя Вера Алдонина, дочь Началовой и ее супруга футболиста Евгения Алдонина, останется жить с отцом.

Напомним, Началова была внесена в базу Миротворца. Исполнительница выступала в ДНР и рассыпалась в комплиментах пророссийским боевикам.

Похороны Началовой

Юлию Началову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта.

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смерть Юлия Началова
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