Отец Юлии Началовой откровенно рассказал о ее смерти

Юля Началова / Instagram певицы

Отец Юлии Началовой рассказал о факторах, приведших к кончине 38-летней певицы.

По словам Виктора Началова, к печальному исходу привели сильный абсцесс и заражение крови, из-за которых не выдержало ее сердце, сообщает ТАСС.

Мужчина подчеркнул, что врачи старались спасти жизнь певицы и "делали все гениально", но справиться с обострением болезни не удалось. Началов также добавил, что информация о гражданской панихиде и похоронах его дочери будет озвучена общественности немного позднее.

Напомним, Началова умерла 16 марта в одной из московских больниц после обострения тяжелого заболевания. Позднее СМИ узнали, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным.

