От музыкальной звезды до теледивы: самые яркие страницы жизни певицы Юлии Началовой

Юлия Началова умерла на 39-ом году жизни / Фейсбук Ю.Началовой

В субботу, 16 марта, в Москве на 39-ом году жизни скончалась певица и телеведущая Юлия Началова.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала представитель исполнительницы на своей странице в Instagram.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года. Ее отец — Виктор Началов — композитор, продюсер и аранжировщик, мать — Таисия Началова — профессиональный музыкант.

Маленькая Юля со своей мамой / Фейсбук Ю.Началовой

Первые шаги в музыкальной карьере

Заниматься пением Юлия Началова начала с двухлетнего возраста.

В возрасте пяти лет она начала выступать на профессиональной сцене. В 1991-1992 годах Началова одержала победу в телевизионном конкурсе Утренняя звезда. На шоу Началова познакомилась с певицей Ириной Понаровской, с которой впоследствии Юлия ездила в туры.

Юля Началова в школьные годы / Фейсбук Ю.Началовой

Юлия Началова запомнилась также в роли телеведущей. В 1992 году она была приглашена вести музыкальную детскую передачу Там-там новости.

Успех на сцене и на экране

Юлия Началова в 1995 году приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple-95, где завоевала Гран-при. Через 2 года певица выпустила популярный сингл Герой не моего романа.

Юлия Началова была успешна на сцене и на телеэкране / Фейсбук Ю.Началовой

Началова известна в качестве участницы реалити-шоу Последний герой, она также снялась в фильмах Герой её романа, Бомба для невесты, Три мушкетёра. Популярность получила в качестве ведущей программы Субботний вечер.

Певица выпустила ряд популярных альбомов: Музыка любви, Давай поговорим о любви и сборник Разные песни о главном. Также записала англоязычный альбом Wild Butterfly.

Началова участвовала в музыкально-пародийном шоу Один в один, также приняла участие в качестве наставника шоу Наш выход. Кроме того, была телеведущей нового телевизионного шоу Два голоса.

Юлия Началова участвовала во многих телешоу / Фейсбук Ю.Началовой

Личная жизнь

Юлия Началова была в браке дважды. В 19 лет выщла за певца Дмитрия Ланского. В 2004 году пара рассталась. Вторым мужем певицы стал футболист Евгений Алдонин, в 2006 году у них родилась дочь Вера. В 2011 году Алдонин и Началова объявили о разводе.Отметим, что с 2011 по 2016 годы певица состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым.

Юлия Началова с дочерью Верой Алдониной / Фейсбук Ю.Началовой

Болезнь и смерть

В начале 2000-х годов Началова болела нервной анорексией.

Около семи лет назад у Началовой после неудачной пластической операции по увеличению груди диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.

8 марта 2019 года Началова была госпитализирована в критическом состоянии после осложнений подагры и волчанки, высокого уровня сахара в крови и начала гангрены ноги, которая у неё развилась после незначительной травмы ноги.

Юлия Началова ушла из жизни в 38 лет / Фейсбук Ю.Началовой

Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

16 марта Началова перенесла операцию на ноге. Вечером того же дня Юлия Началова скончалась от сердечной недостаточности.