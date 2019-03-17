Умерла Юлия Началова: самые известные песни знаменитой певицы

Певица завоевала большую сцену еще в юном возрасте / Фото: Inatagram/Юлий Началова

Известная российская певица Юлия Началова, которая ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет в одной из московских клиник, начала свою карьеру еще в 90-х годах.

Началова родилась 31 января 2981 года в Воронеже в семье профессиональных музыкантов, и в детстве много времени проводила с родителями на гастролях. Талан у дочери заметил отец, Виктор Началов, поэтому выступать Юлия начала уже в два года.

Когда юной певице исполнилось 11 лет, она приняла участие в популярной в те годы программе Утренняя звезда и одержала победу. Затем с 1992 года Началова была ведущей детской музыкальной передачи Там-там-новости.

Первый альбом исполнительницы вышел в 1995 году и назывался Ах, школа, школа. Затем Началова завоевала гран-при намеждународном вокальном конкурсе Big Apple-95 в Нью-Йорке. Тогда конкурентками юной российской знаменитости были Кристина Агилера и Дина Браун.

Знаменитой на всем постсоветском пространстве Началову сделал сингл Герой не моего романа, который был записан в 1997 году. Юлия пробовала себя и в качестве актрисы – она сыграла роль Констанции в музыкальной комедии Три мушкетера, в которой также снимался украинский шоумен Владимир Зеленский.

В 2005 году вышел альбом Началовой Музыка любви. Затем исполнительница записала в США совместно с американским саунд-продюсером англоязычный альбом Wild Butterfly.

Большой тур Началовой по России под названием Непридуманные истоиии. Бенефис состоялся в 2012 году.

Свой последний клип на песню Я выбираю исполнительница выпустила в 2018 году. Затем она анонсировала клип на композицию Миллионы, который так и не увидел свет в связи со смертью певицы.

Напомним, Началова скончалась в одной из московских клиник в результате острой сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

Известно, что артистка на протяжении восьми лет боролась с хроническим заболеванием, о чем долгое время скрывала.

Как ранее сообщалось, накануне смерти артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже СМИ сообщили, с кем останется жить дочь Началовой 12-летняя Вера Алдонина.