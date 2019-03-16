СМИ узнали, почему Юлии Началовой сделали операцию

Юлии Началовой сделали операцию на ноге в связи с повторным абсцессом, узнали журналисты / instagram.com/julianachalova

Российской певице Юлии Началовой сделали операцию на ноге из-за повторного абсцесса (гнойное воспаление тканей).

Операцию проводили в ночь на субботу, 16 марта, она длилась два часа, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, состояние исполнительницы остается крайне тяжелы.

Отец артистки — композитор Виктор Началов, подтвердил, что певице сделали операцию на ноге, пишет ТАСС.

"…почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать", — заявил собеседник.

Ранее появилась информация, что Юлии Началовой прооперировали ногу, после операции началось кровотечение. Состояние певицы врачи якобы оценивали как стабильно тяжелое.

Напомним, 11 марта Началову госпитализировали в реанимацию одной из клиник столицы РФ Москвы. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ писали, что около семи лет назад у Началовой диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.