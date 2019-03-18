Названа точная дата похорон Юлии Началовой

Юлию Началову похоронят в Москве 21 марта / instagram.com/julianachalova

Российскую певицу Юлию Началову похоронят в столице РФ Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта.

Прощание с певицей состоится в Траурном зале с 12 до 14 часов (с 11 до 13 по Киеву), рассказала официальный представитель артистки Анна Исаева ТАСС.

"Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябиновая, 24, в четверг…", — сказала собеседница.

Ранее СМИ писали, что Началову похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 19 марта.

Напомним, Юлия Началова умерла в Москве 16 марта в возрасте 38 лет. Лечащий врач певицы Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов.

Справка. 11 марта Юлию Началову госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Потом появилась информация, что в ночь на 16 марта певице сделали операцию на ноге из-за повторного абсцесса (гнойное воспаление тканей).

СМИ писали, что около семи лет назад у Началовой диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.