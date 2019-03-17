"Было слишком поздно": врач назвал причину смерти Юлии Началовой

Юлия Началова / Фейсбук Ю.Началовой

Причиной смерти певицы Юлии Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису и отказу разных органов.

По словам лечащего врача певицы Василия Шурова, ни одна из ее старых болезней не могла стать причиной смерти звезды, пишет mk.ru.

"Люди за 2–3 суток сгорают. Выходит, дело даже не в подагре. Юля просто привыкла терпеть боль по жизни. Вот и здесь терпела, к врачам вовремя не обратилась. Когда забили тревогу, было уже слишком поздно.

Ни одно из прежних заболеваний не могло привести к летальному исходу так внезапно... Я до последнего был уверен, что Юлю спасут. Даже если у нее обнаружили онкологию — от этого тоже экстренно не умирают, не за три дня уж точно.

Я склонен предполагать, что все-таки произошло заражение крови с двусторонней пневмонией. Это и послужило причиной ее ухода", - добавил Шуров.

Напомним, ранее стала известна причина смерти певицы Юлии Началовой.