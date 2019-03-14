Отек мозга: болезнь Юлии Началовой резко обострилась

У Юлии Началовой начался отек мозга / Instagram

Болезнь российской певицы Юлии Началовой резко обострилась: у Юли начался отек мозга.

Ситуация осложняется двусторонней пневмонией, передает Telegram-канал Mash

Состояние артистки ухудшилось и сейчас оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, 11 марта Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы.

Спустя два дня – 13 марта, стало известно, что Началова была введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позднее врачи восстановили картину болезни Началовой: "Примерно семь лет назад у Началовой обнаружили подагру, спустя четыре года диагностировали системную красную волчанку. Это уже очень тяжело, но полгода назад врачи сообщили очередное: сахарный диабет второго типа".