Отек мозга: болезнь Юлии Началовой резко обострилась

Состояние певицы ухудшилось.
Болезнь российской певицы Юлии Началовой резко обострилась: у Юли начался отек мозга.
Ситуация осложняется двусторонней пневмонией, передает Telegram-канал Mash
Состояние артистки ухудшилось и сейчас оценивается как крайне тяжелое.
Напомним, 11 марта Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы.
Спустя два дня – 13 марта, стало известно, что Началова была введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Позднее врачи восстановили картину болезни Началовой: "Примерно семь лет назад у Началовой обнаружили подагру, спустя четыре года диагностировали системную красную волчанку. Это уже очень тяжело, но полгода назад врачи сообщили очередное: сахарный диабет второго типа".