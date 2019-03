Скотт Уокер умер: чем была известна одна из самых загадочных фигур в истории рока

Уокер умер в 76 лет / Bad Lemon

Одна из самых загадочных и влиятельных фигур в истории рока американо-британский певец Скотт Уокер, известный по участию в поп-группе Walker Brothers, умер в возрасте 76 лет.

Скотт Уокер (настоящее имя – Ноэл Скотт Энгел) родился 9 января 1943 года в Гамильтоне, штат Огайо, США.

С юных лет он стал идолом подростков, появившись в конце 50-х годов на телевидении в программе Эдди Фишера. Уокер виртуозно для своих лет играл на бас-гитаре и сколачивал группы, которые никак не становились популярными.

В начале 60-х Скотт организовал трио The Walker Brothers в Лос-Анджелесе, в который входили еще Джон Маус и Гери Лидс, которые взяли фамилию Уокер – они не были братьями.

В 1965 году музыканты перебрались в Лондон, где их ждал оглушительный успех. Такие хиты, как The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore, Make It Easy on Yourself, My Ship Is Coming In не сходили с уст многочисленных поклонниц, которых, поговаривают, было даже больше, чем у The Beatles.

Распался коллектив в 1967 году, тогда Уокер решил заняться сольной карьерой, был продюсером и композитором.

Его ранние альбомы Scott (1967), Scott 2 (1968) и Scott 3 (1969) входили в британский топ-10, и впоследствии оказали сильное влияние на многих музыкантов. Уокера называли своим источником вдохновения Том Йорк, Дэвид Боуи, Леонард Коэн, Джарвис Кокер, Алекс Тернер и другие.

В середине 70-х произошла неудачная попытка воссоединения группы The Walker Brothers.

Последнее "живое" выступление Уокера состоялось в 1978 году, а его интервью за последние 20 лет можно пересчитать по пальцам.

В 1984 году певец выпустил альбом Climate of Hunter, который был хорошо принят критиками, после чего Уокер на 10 лет отошел от музыки.

После длительного молчания в 1995 году Уокер выпустил альбом Tilt. Его следующей пластинкой стала The Drift (2006 год). Свой последний альбом под названием Bish Bosch музыкант выпустил в 2012 году. Его поздние альбомы отличаются экспериментальным звучанием и сложными историями о любви и смерти.

Последней работой Уокера стал саундтрек к фильму Натали Портман 2018 года Vox Lux ("Вокс люкс").

Напомним, ранее скончались бывший музыкант легендарной группы Queen Майк Гроуз, а также легендарный американский блюзмен Отис Раш.