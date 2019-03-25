Скончался легендарный музыкант Скотт Уокер

Автор-исполнитель ушел из жизни в возрасте 76 лет.
Легенадрный британско-американский музыкант и композитор Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни.
Соответствующее сообщение опубликовало издание Independent со ссылкой на его звукозаписывающий лейбл 4AD.
У Уокера остались дочь Ли, внучка Эмми-Ли и гражданская жена Беверли.
Скотт Уокер прославился еще юношей в 1960-е в составе трио The Walker Brothers. С этими коллектива он записал хиты The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore) и Make it Easy on Yourself. Далее он выступал сольно, был продюсером и композитором, но с конца 1970-х выпускал новую музыку крайне редко, за что и заслужил прозвище "Сэлинджер от поп-музыки".
Напомним, ранее скончались бывший музыкант легендарной группы Queen Майк Гроуз, а также легендарный американский блюзмен Отис Раш.