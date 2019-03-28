"Самая прекрасная в мире страна": на Повалий в канун юбилея нахлынула ностальгия

Таисия Повалий готовит к юбилею масштабное мероприятие / Фото: УНИАН

Украинская певица Таисия Повалий, которая по политическим мотивам переехала жить в Россию, намерена отпраздновать 55-летие на родине и с большим размахом.

В Instagram знаменитость сообщила, что юбилей у нее предстоит в декабре, но она уже сейчас начала подготовку к грандиозному празднику.

"Ну что, мои дорогие подписчики, в этом году мне 55! Так получилось, что 40 лет в 2004 прошли сложно. 50 в 2014-м — тоже никак. Надеюсь, ближайший юбилей пройдет на высшем уровне! Я не жалуюсь, потому что многим пришлось пройти через сложности! Но я родилась в это время и в самой прекрасной в мире стране и знаю точно, что никто не имеет право мне запрещать продолжить свой путь, предназначенный мне свыше!" – написала певица.

Повалий напомнила поклонникам, что юбилей у нее - 10 декабря, и он будет грандиозным. Певица рассказала о начале подготовки к празднику.

Пользователи в комментариях расценили ее сообщение, как заявление о том, что юбилей исполнительница намерена отпраздновать в Украине.

/ Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Напомним, ранее Повалий заявляла, что решила оснастить свой дом в Киеве умной сантехникой.