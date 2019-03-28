В России экстренно госпитализировали Добронравова

Добронравов и Пахмутова сейчас находятся в стационаре / Фото: globallookpress.com

В России в одну из московских клиник после потери сознания госпитализирован советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов.

Как сообщает РенТВ, 90-летний автор культовых песен времен СССР уже несколько дней проходит лечение в условиях стационара.

Отмечается, что в больницу Добронравова доставила карета скорой помощи после резкого ухудшения самочувствия. Поэт потерял сознание дома. Сейчас во время лечения в стационаре с ним постоянно находится его жена и соавтор песен, 89-летняя Александра Пахмутова.

Добронравов и его супруга на звонки журналистов не отвечают. Источник, близкий к окружению поэта, сообщил, что он уже чувствует себя нормально.

"С Николаем Николаевичем все в порядке", — подчеркнул собеседник.

Как известно, Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой, автор поэтических произведений Птица счастья, Надежда, Беловежская пуща, Трус не играет в хоккей, И вновь продолжается бой и др. советских и российских хитов.

Напомним, российского режиссера Сергея Соловьева в Москве экстренно госпитализировали. У него диагностировали проблемы с сердцем и язву желудка.