Легендарного советского режиссера экстренно увезли в больницу

26 марта 2019, 20:42

Врачи оценивают состояние режиссера как тяжелое.

Сергей Соловьев / АиФ

Легендарного российского режиссера Сергея Соловьева в Москве подвергли экстренной госпитализации.

Такое сообщение опубликовал портал Star Hit. По данным издания, у 74-летнего режиссера диагностировали проблемы с сердцем и язву желудка.  Сейчас врачи, которым пришлось провести быстрое хирургическое вмешательство, оценивают состояние Соловьева как тяжелое.

Соловьев снял множество известных фильмов, в том числе "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви".

Напомним, ранее в Москве был экстренно госпитализирован другой легендарный советский режиссер - Георгий Данелия. Позднее стало известно, что врачам пришлось ввести его в искусственную кому. 
 

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Москва больница режиссер госпитализация Сергей Соловьев
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