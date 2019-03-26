Легендарного советского режиссера экстренно увезли в больницу

Сергей Соловьев / АиФ

Легендарного российского режиссера Сергея Соловьева в Москве подвергли экстренной госпитализации.

Такое сообщение опубликовал портал Star Hit. По данным издания, у 74-летнего режиссера диагностировали проблемы с сердцем и язву желудка. Сейчас врачи, которым пришлось провести быстрое хирургическое вмешательство, оценивают состояние Соловьева как тяжелое.

Соловьев снял множество известных фильмов, в том числе "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви".

Напомним, ранее в Москве был экстренно госпитализирован другой легендарный советский режиссер - Георгий Данелия. Позднее стало известно, что врачам пришлось ввести его в искусственную кому.

